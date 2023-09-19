رسمت بقدمها.. لفتة إنسانية من رونالدو تجاه فتاة من ذوي الهمم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، في مقر بعثة فريقه النصر السعودي في طهران.

ووصل نادي النصر إلى طهران أمس الاثنين، وذلك لمواجهة مضيفه برسيبوليس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر عبر حسابه في منصة “إكس”، فيديو لرونالدو وهو يستقبل فاطمة حمامي التي تعاني من إعاقة جسدية وتبدع في رسم لوحاتها باستخدام قدميها، في الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق في طهران.

وأرفق الفريق السعودي الفيديو بعبارة: “تزور فاطمة مقر بعثة الفريق في طهران وتلتقي بقائد النصر كريستيانو رونالدو”.

كما ظهر رونالدو في الفيديو وهو يقدم قميص نادي النصر باسمه للرسامة الإيرانية.

وذاع صيت الرسامة الإيرانية بشكل واسع في العام 2020، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تجلس على الأرض وتمسك ريشة الرسم بقدمها وتقوم برسم لوحة رائعة لوجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.