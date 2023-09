وزارة الرياضة والأولمبية الليبية ينظمان حملة للتبرع بالدم ببنغازي

حددت اللجنة الأولمبية الليبية يومي السبت والأحد القادمين موعدا لانطلاق

الحملة التطوعية للتبرع بالدم ببنغازي لصالح المصابين في مدن الشرق.

حملة التبرع بالدم ستكون بقاعة سليمان الضراط للألعاب الرياضية وكانت الأولمبية الليبية قد أقامت حملة التبرعِ بالدم في طرابلس شارك فيها أعضاء مجلسِ إدارة اللجنةِ الأولمبية الليبية، وعدد من الموظفين والرياضيين والإداريين بالاتحاداتِ الرياضية بالتعاونِ مع المستشفى الجامعي واللجنة الليبية لمكافحة المنشطات.

يشار إلى أن الحملة جاء بتنظيم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

