تعادل السلبي يخيم لقاء الأهلي بنغازي وإسيك ميموزا العاجي في أبطال أفريقيا

تونس 19 سبتمبر 2023 (وال)- خيّم التعادل السلبي لقاء فريقي الأهلي بنغازي ونظيره إسيك ميموزا العاجي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة أبطال أندية أفريقيا.

اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين على أرضية ملعب مدينة سوسة التونسية، عقب رفض الاتحاد الأفريقي “الكاف”، طلب إدارة النادي الأهلي تأجيل المباراة إلى موعد لاحق، نظرًا لما مر على البلاد من أحداث مؤلمة وحزينة إثر الإعصار الذي ضرب الساحل الشرقي وتسببه في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. (وال – تونس) ف ح

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