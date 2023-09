جميع مباريات دوري أبطال أوروبا وقفت دقيقة صمت على أرواح ضحايا ليبيا والمغرب

وقف لاعبو الفرق الأوروبية دقيقة صمت قبل انطلاق مبارياتهم ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا حدادا على ضحايا السيول في ليبيا وزلزال المغرب اللذين أوديا بحياة آلاف الأشخاص، تقديما للتعازي وتعبيرا عن التضامن.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)- “يقف يويفا دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات والأندية حتى نهاية الأسبوع المقبل، حدادا على ضحايا الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب”.

