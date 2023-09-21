نتائج دوري ابطال أوروبا.. ريال مدريد يفوز على يونيون برلين في الوقت القاتل وبايرن ميونخ يسحق مانشستر يونايتد

حقق نادي ريال مدريد الاسباني انتصارا قاتلا بنتيجة (1-0) خلال مواجهة فريق يونيون برلين الالماني، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنغي “سانتياغو برنابيو”.

وسجل هدف المباراة الوحيد جود بيلينغهام في الدقيقة (90+4).

وبهذا الانتصار يعتلي ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل يونيون برلين المجموعة بدون نقاط.

بدوره، استهل بايرن ميونخ الألماني مشواره في دوري الأبطال الأوروبي بقوة، بالتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي بنتيجة (4-3) على ملعب أليانز أرينا، مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وسجل رباعية بايرن ميونخ ليروي ساني (28) وسيرجي جنابري (32) وهاري كين (54) وماتيس تيل (90)، بينما سجل ثلاثية اليونايتد راسموس هويلوند (49) وكاسيميرو (88- 90).

وفيما يلي نتائج باقي المباريات لليوم الثاني:

ريال سوسييداد – إسبانيا (1 : 1) انتر ميلان – إيطاليا

بنفيكا – البرتغال (0 : 2) ريد بول سالزبورج – النمسا

سبورتينغ براغا – البرتغال (1 : 2 )نابولي – إيطاليا

جالطة سراي – تركيا ( 2 : 2 )كوبنهاجن – الدانمارك

آرسنال – إنجلترا (4 : 0 )بي إس في آيندهوفن – هولندا