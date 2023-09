اللجنة قامت بزيارات ميدانية حصرت حجم الأضرار الجسيمة التي طالت المرافق والمنشآت والأندية الرياضة بالبلديات المتضررة من ضمنها نادي دارنس الذي تعرض إلى ضرر شامل طال جميع مرافقه، كما عاينت اللجنة نادي المنارة بسوسة الذي يحتاج إلى صيانة الملعب الرئيس و الشبكة الكهربائية والمبنى الإداري، بينما تعرض ملعب نادي العين الرياضي إلى أضرار جسيمة جراء الإعصار الأخير بالمنطقة الشرقية، ودونت اللجنة المكلفة من وزارة الرياضة في تقريرها للوزير أن السيول غمرت الملعب، وجميع مرافقه ويحتاج إلى صيانة تامة لأرضيته والمبنى الإداري بكامل أجهزته ومرافقه.

المصدر ليبيا الأحرار

The post اللجنة المكلفة من وزارة الرياضة تحصر أضرار المنشآت الرياضية بالمدن الشرقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار