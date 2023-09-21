تأبين الرياضي والمدرب الدولي وحكم لعبة الملاكمة “سالم حمد محمد الضبع”

بنغازي 21 سبتمبر 2023 (وال)- أقيم بمدينة بنغازي، حفل تأبين الرياضي والمدرب الدولي وحكم لعبة الملاكمة الراحل سالم حمد محمد الضبع.

حفل التأبين أقيم مساء أمس الأربعاء، بتنظيم الاتحاد الفرعي للملاكمة بنعازي بالتعاون مع صالة سيخ الشهداء وناديي الهلال سلطان.

وتخلل الحفل إلقاء عديد الكلمات من قبل زملاء وأصدقاء الراحل، بينهم كلمة جاره الشيخ نوري بومدين، وكلمة نائب رئيس الاتحاد الفرعي للملاكمة محمد أمبيق، وكلمة نادي الهلال الذي ترعرع فيها ألقاه أحمد القيني، وكلمة رئيس الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر وعضو الاتحاد الليبي خالد حجازي، وكلمة نادي سلطان ألقاه محمد الورفلي، وعقب الكلمات تم تسليم الدروع إلى أسرة الراحل من قبل كل من: اتحادات بنغازي، والخليج، والجبل الأخضر للملاكمة، واللجنة العامة للحكام، وأندية: الهلال، السواعد، نادي سلطان، والنصر، ونادي علي الشريف، والنادي الليبي، وصالة شيخ الشهداء عمر المختار.

سيرة الراحل

ولد الراحل سالم حمد الضبع في السادس من شهر يوليو عام 1960 م ببنغازي، وألتحق بنادي الهلال في لعبة الملاكمة، ولعب مباريات عدة أبرزها كان في زيارة الملاكم محمد علي كلاي لمدينة بنغازي عام 1974 م، عندما كانت الملاكمة في أوج قوتها.

كما شارك في عدة بطولات محلية، وتوقف نشاط لعبة الملاكمة عام 1980 م، وعقب استئنافها عام 2012 كان الراحل من أوائل المبادرين في إعادة التأسيس وانخرط في دورة ملاكمة محلية لمدة أسبوع، رفقة مجموعة من الرعيل الأول، وبدأ في التحكيم وأوفد سنة 2013 إلى تونس مع نفس مجموعته، حيث أتموا دورة مدتها أسبوعين، ومنذ ذلك الحين لم ينقطع عن التحكيم إلى جانب الأعمال الأدارية التي كلف بها.

توفي سالم حمد الضبع في 17 سبتمر 2023، بعد إصابته بجلطة دماغية غاب فيها عن الوعي لمدة 12 يوما قبل رحيله. (وال – بنغازي) ف ح

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