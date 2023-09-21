رابطة مشجعي الأهلي بنغازي تزور متضرري الفيضانات بمستشفى الجلاء وبنغازي الطبي

بنغازي 21 سبتمبر 2023 (وال)- قامت رابطة المشجعين بالنادي الأهلي بنغازي مساء الأربعاء، بزيارة المصابين والمرضى بمستشفى الجلاء وبنغازي الطبي، للاطمئنان عليهم ومواساتهم في من افتقدوهم جراء الإعصار والفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

الخطوة جاءت تعبيرا من رابطة المشجعين على التعاضد بين الجميع، وإن ما ألم بالمدن الشرقية من حزن شديد طال كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا.

وأكدت الرابطة أن بيوت كل المنتسبين مفتوحة لهم في أي وقت وحين وأن كل ما يملكون رهن الإشارة، بحسب قولهم. (والي- بنغازي) ف ح

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