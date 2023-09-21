الأهلي بنغازي يتأهب للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

بنغازي 21 سبتمبر 2023 (وال)- يتأهب فريق الأهلي بنغازي، للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة، التي ستنطلق منافساتها في 25 من سبتمبر الجاري.

هذا وسيُشارك في هذه البطولة التي تحتضنها القاعة المغطاة للألعاب الرياضية بنادي الغرافة القطري، 8 أندية هي: الحكمة وبيروت من لبنان، والزمالك المصري، والفتح المغربي، وميرالكو بواتس الفلبيني، ودجلة العراقي، والعربي الكويتي، والأهلي الليبي.

وأوقعت القرعة التي أقيمت بالدوحة، ممثل ليبيا في المجموعة الثاني إلى جانب الزمالك المصري والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني، فيما ضمت المجموعة الأولى فرق الحكمة، والفتح المغربي، وبيروت فيرست، ودجلة العراقي.

والأهلي بطل آخر نسخة للدوري الليبي، كان قد دعم صفوف فريقه بثلاثة محترفين، وهم الإيفواري سليمان دياباتيه، والأمريكيان نيك ستوفر، بيتي بيري.

وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدور النصف نهائي، وستغادر بعثة الأهلي الأراضي الليبية السبت المقبل، للمشاركة في البطولة. (وال – بنغازي) س أ

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