تضامن جماهير ولاعبو براغا البرتغالي مع المعتصم المصراتي

بنغازي 21 سبتمبر 2023 (وال)- شهد لقاء فريقي سبورتينغ براغا البرتغالي ونابولي الإيطالي، تضامنا كبيرا مع اللاعب الليبي المعتصم بالله المصراتي، من قبل لاعبي وجماهير سبورتينغ براغا البرتغالي في بادرة إنسانية.

وجاء التضامن مع المعتصم المصراتي، جراء إعصار دانيال الذي ضرب المدن الشرقية، أكثرها مدينة درنة بشكل كبير، مخلفا أضرارا بشرية أكبر ومادية.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء براغا البرتغالي ونابولي الإيطالي المندرج لحساب الجولة الأولى لفرق المجموعة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، انتهى بتفوق نابولي الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف. (وال – بنغازي) س أ

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