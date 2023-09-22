ميسي يثير الجدل.. هل يشارك الأرجنتيني في المونديال القادم؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكوك مجددا حيال مشاركته في مونديال 2026، حين سيبلغ بطل مونديال 2022 من العمر 39 عاما، ولكن “البرغوث” أكد مشاركته في كوبا أمريكا 2024.

وقال نجم إنتر ميامي الأمريكي لمواطنه ميغيل غارادوس في مقابلة بثت على موقع “يوتيوب”: “لا أعرف إذا كنت سأكون هناك” في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتابع نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان السابق “لا أفكر في الأمر بعد لأنه بعيد”، مؤكدا أن تركيزه الحالي ينصب على المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وأردف “بعد كوبا أمريكا سنرى، الأمر سيعتمد على ما أشعر به. لا تزال هناك ثلاث سنوات متبقية”.

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى نجمته العالمية الثالثة بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي مونديال قطر في ديسمبر الماضي.

وكرر ميسي في المقابلة خيبة أمله لعدم حصوله على “الاعتراف” الكافي في ناديه السابق سان جيرمان بعد فوزه بكأس العالم.

وادعى “البرغوث” الصغير أنه كان الوحيد من بين زملائه في المنتخب الأرجنتيني “الذي لم يحصل على اعتراف” من ناديه.

وقال ميسي المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، عن مغامرته في العاصمة باريس التي استمرت موسمين فقط (2021-2023) بعد مسيرة لـ17 عاما في برشلونة “لم يكن هذا ما كنت أتوقعه،

لكنني قلت دائما إن الأشياء تحدث لسبب ما”، مضيفا أنه “لم يكن على ما يرام هناك”.