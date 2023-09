اللجنة العاجلة المكلفة بزيارة المنشآت الرياضية تقوم بزيارة المنشآت المتضررة

قامت اللجنة العاجلة المكلفة من وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية بزيارة المنشآت الرياضية المتضررة من السيول في مناطق شرق ليبيا.

حيث قامت اللجنة بزيارات ميدانية حصرت حجم الأضرار الجسيمة التي طالت المرافق والمنشآت والأندية الرياضة بالبلديات المتضررة وشمالت الزيارة أندية دارنس والصداقة والمروج وشباب الجبل والانتصار والقيروان والبراري المخيلي ونادي الخطاف ونجوم اسلنطة وملعب نادي الشجرة بقندولة والعين بالقبة والكفاح بتاكنس ونادي المنارة أكدت خلال الزيارة أن جميع مرافق الأندية والملاعب تحتاج إلى صيانة الشبكة الكهربائية والمباني الإدارية

