فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة يشارك في بطولة الدوحة المفتوحة

يشارك فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة في بطولة الدوحة المفتوحة لكرة السلة بخوض ثلاث مباريات.

ويلتقي بطل ليبيا الأهلي بنغازي يوم الاثنين الموافق للـ25 من سبتمبر فريق الزمالك في مباراته الأولى، بينما يلتقي الثلاثاء الموافق للـ26 من سبتمبر فريق ميرالكو بولتس المحترف في الدوري الفيلبيني في اللقاء الثاني، ويختتم مشاركته الأربعاء الموافق للـ27 من سبتمبر بمباراة تجمعه بالعربي الكويتي.

