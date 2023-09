اللجنة العاجلة المكلفة بزيارة المنشآت الرياضية المتضررة تقوم بزيارة ناديي الأخضر والفداء عمر المختار

قامت اللجنة العاجلة المكلفة من وزارة الرياضة بحكومة الوحدة بزيارة المنشآت الرياضية المتضررة من السيول في مناطق شرق ليبيا.

وأجرت اللجنة زيارات ميدانية لناديي الأخضر والفداء عمر المختار، حصرت خلالها حجم الأضرار الجسيمة التي طالت المرافق والمنشآت والأندية الرياضة بالبلديات المتضررة.

وأكدت اللجنة أن نادي الأخضر بحاجة إلى معالجة آثار السيول الجارفة التي تعرضت لها أرضية الملعب ومرافقه ومعداته وغرف اللاعبين، فضلا عن الضرر الذي طال الشبكة الكهربائية والمبني الإداري بكامل مكاتبه، وكذلك صالة الألعاب الرياضية ومرافقها التي غمرتها المياه.

