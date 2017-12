218TV| خاص

مهند نجم

قال هداف الدوري الليبي الممتاز عامر التاورغي من خلال لعبه بطولة التحدي الودية بكينيا رفقة المنتخب الوطني أن حالة الفريق جيدة رغم افتقاده للعديد من الأسماء المميزة خاصة على مستوى خط الهجوم ويتقدمهم أحد هدافي الدوري أحمد كراوع لاعب الأهلي بنغازي إضافة للاعب المدينة يحى الزليطني، وحول عدم استدعائه لودية الأردن اكتفى التاورغي باحترام قرار المدرب عمر المريمي متمنيًا التوفيق لزملائه.

وتطرق التاورغي لمسألة انتقاله من تحدي خلال شهر يناير حيث فند جميع هذه الأخبار قائلا إنه سيجدد عقده مع الفهود لمدة موسم رياضي جديد ويصب كامل تركيزه هذه الفترة على كيفية ظهور فريقه بذات المستوى بمرحلة الإياب وتمثيل ليبيا بالمظهر الحسن في البطولة الأفريقية للأندية.

The post التاورغي ل(218): “الفرسان” يفتقد ل”أسماء برّاقة”.. وسأُجدّد عقدي appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية