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سلة الأهلي بنغازي تفقد مباراتها أمام النصر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 22, 2017 , 8:42 ص

ديسمبر 22, 2017 , 8:26 ص

ديسمبر 22, 2017 , 7:55 ص

المتوسط:
خسر الفريق الاول لكرة السلة، مباراته أمام نظيره النصر في اللقاء المؤجل ضمن مباريات الاسبوع الاخير لمرحلة الذهاب بنتيجة ( 50 – 43 ).
وجاءت تفاصيل أرباع المباراة والتي أقيمت مساء الخميس علي أرضية مجمع المرحوم سليمان الضراط علي النحو التالي، حيث انتهى الربع الاول لصالح النصر ( 13 – 9 )، فيما تمكن الأهلي خلال الربع الثاني من العودة وتقليص النتيجة الي نقطة واحدة لينتهي (11- 10 ) لصالح النصر، وخلال الربع الثالث دخل أبناء الأهلي وكلهم أصرار علي تقليص الفار والتقدم في المباراة وكان لهم ذلكلينتهي الربع بنتيجة (16 – 11 ) للأهلي، وفي الربع الرابع والاخير بعد أن كان الأهلي متقدم في النتيجة بفارق ثلاثة نقاط يحتسب الحكم خطاء علي الفريق ثلاث رميات حرة وحيازة للنصر ليتقدمو بالنتيجة وينه اللقاء لصالحهم (50 -43 ).

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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