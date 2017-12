“الهداف” يلتحق ب”صانع الألعاب” .. درنة تودع “رقص” و”عون”

218TV| متابعة إخبارية

ودعت الأوساط الرياضية بألم هداف نادي الأفريقي بدرنة فهيم رقص الذي التحق برفيقه وزميله السابق عوض عون، وكان رقص أثناء لعبه في سبعينات القرن الماضي يمتاز بالسرعة الفائقة ومن الصعب جدًا مراقبته علاوة على ذلك يمتلك رصيد تهديف جعله من أبرز نجوم سبعينات القرن الماضي بالكرة الليبية.

وتحدث الصحفي المخضرم عياد الزوي أن أول لقاء جمعه بالفقيد أثناء بطولة المحافظات الشرقية عام 1966 في مواجهة الطيران واتحاد درنة وهو المسمى السابق للنادي الأفريقي واستمرت منذ تلك الفترة علاقة الصداقة بينهما حيث اجتمعا آخر مرة منذ ثلاث سنوات.

وفضل الصحفي الرياضي عياد العشيبي الحديث عن مهارات رقص عندما كان لاعبًا قائلاً إنَ درنة وملاعبها وتاريخها تودع وتطوي صفحة فهيم رقص أحد نجومها وأبرز هدافيها ليلتحق برفيقه عوض عون.

وبدهشة كبيرة نعى نجم التحدي السابق أحمد الفلاح زميله في حقبة السبعينات فهيم رقص حيث اكتفى بكلمات بسيطة أكدت عمق العلاقة بينهما وما كان يمتاز بيه جيلهم من علاقات قوية بين اللاعبين.

