العيون على “النقاط الست”.. “اليوفي” و”روما” وجهًا لوجه

يحتضن ملعب يوفنتوس أرينا هسرة السبت قمة مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس صاحب المركز الثاني وضيفه روما رابع الترتيب في مباراة مثيرة .

المباراة ستكون صدامًا حقيقيًا بين البيانكو نيري صاحب أقوى خط هجوم في إيطاليا ب38 هدفًا أمامَ صاحبِ أقوى خط دفاع حيث لم يستقبل ذئاب العاصمة سوى 10 أهداف في 17 جولة.

وترجح هذه الأرقام كفة بطل إيطاليا الذي لم يتعثر أمام كبار المسابقة هذا الموسم بنجاحه في الفوز على ميلان ونابولي وتعادل مع إنتر حيث يرغب في توسيع الفارق بينه وبين الذئاب إلى 6 نقاط، أما الذئاب والذين قدموا أداء تصاعديًا سيحاولون تناسي إخفاقات الكأس والخروج على يد تورينو بتحقيق فوز يعادل به رصيد اليوفي من النقاط وتكرار ما فعله لاتسيو الفريق الوحيد الذي نجح في إسقاط اليوفي في ملعبه.

مباراة الفرديات بين حلول تبدو متنوعة في تشكيلة بطل إيطاليا الذي يمتلك خيارات عديدة أبرزها الجوهرة باولو ديبالا ومواطنه غوزنزالو إيغوايين مع البرازيلي دوغلاس كوستا والعودة المتوقعة للكرواتي ماريو ماندزكيتش، في المقابل يمثل البوسني إدين دجيكو الورقة الرابحة والتي يعول عليها مدرب روما دي فرانشيسكو مع المستوى الجيد الذي يقدمه صانع الألعاب ديغو بيروتي .

إذا هي مباراة بست نقاط ، إما أن يوسع اليوفي الفارق أو يجد روما نفسه بجوار اليوفي إن ما نجح في العودة بنقاط المباراة من مدينة تورينو.

