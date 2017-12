تغيير توقيت “الكلاسيكو”.. طمعا ب”جيوب الآسيويين”

218TV| متابعة إخبارية

أحلام المهدي

الحماس الذي لا يهدأ، ومتعة كرة القدم في الدوري الإسباني الذي تختلط فيه كل النكهات بأقدام لاعبين من كل القارات، و”الكلاسيكو” الأشهر في العالم بين قطبي الليغا العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وموقعة الملكي والكتالوني التي ستقام يوم غد السبت في منتصف النهار على غير العادة، ليُرجِع مسؤولو الليغا هذه الخطوة إلى الرغبة في جذب المزيد من المشجعين الآسيويين وأموالهم، حسب ما أفاد به مسؤول التواصل في الليغا “خوريس إيفرز”.

وبناء على ذلك فإن “كلاسيكو” كرة القدم الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة سيُقام غدا السبت للمرة الأولى عند منتصف النهار “12” بتوقيت غرينيتش على ملعب “سانتياغو برنابيو”، أي الساعة “8” بتوقيت شانغهاي الصينية، والتي تصادف الساعة “7” بتوقيت جاكرتا الإندونيسية، وأيضًا ستكون الساعة “5.30” بتوقيت العاصمة الهندية نيودلهي، حيث قال “إيفرز” إن عددًا كبيرًا من مشجعي الليغا يعيشون في هذه المدن، لذلك ستُقام فيها نشاطات عدّة للاحتفاء بالكلاسيكو.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية يعتمدها الدوري الإسباني مؤخرًا، بعد إدراكه ربما لتراجع موقعه في آسيا بالمقارنة مع الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي يحظى بشعبية أكبر لدى المشجعين، إذ يقول مراقبون إن عائدات البث التلفزيوني محليًا ودوليًا للدوري الإنجليزي تُقدّر بنحو “3.9” مليارات دولار في الموسم، مقابل “1.9” مليار للدوري الإسباني، ومع كل ما سبق توقعت رابطة الدوري الإسباني أن يبلغ عدد مشاهدي التلفزيون لكلاسيكو الغد نحو “650” مليون شخص حول العالم.

