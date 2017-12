المالكي ل(218): الأهلي يُجهّز لمؤتمر صحفي.. و”برازيلي” على الطريق

218TV| خاص

مهند نجم

كشف المتحدث الإعلامي بالنادي الأهلي بنغازي علي المالكي عن مؤتمر صحفي ضخم ويعد الأول من نوعه في ليبيا شهر يناير القادم سيقدم النادي من خلاله لاعبيه الجدد في مرحلة الإياب وسيعلن أيضا عن تجديد عقود لاعبيه الذي جدد فيهم الثقة.

وقال المالكي إن الإدارة في مفاوضات مكثفة مع لاعب برازيلي لم يفصح عن اسمه بعد سيعزز صفوفَ الفريق ويكون المحترف الثالث إلى جانب إيفري إيبونغ ولاعب آخر، وأكد المالكي على أن النادي قد استغنى رسميًا عن خدمات اللاعب فرج عبدالحفيظ وسيتم بيع عقده الأيام القليلة المقبلة، وكان النادي الأهلي بنغازي قد أقام مؤتمرًا صحفيًا الأيام الماضية أوضح الفريقُ خلالَه جملة من الخطط المستقبلية.

