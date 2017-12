الصحاري اجخرة يتصدر مجموعته بدوري الدرجة الثانية 

218TV| متابعة إخبارية

تمكن فريق الصحاري بأجخرة من اعتلاء صدارة المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم على مستوى أندية الاتحاد الفرعي بمنطقة خليج سرت، إذ حقق الصحاري فوزاً صعباً ومهماً على منافسه فريق التوعية بجالو بهدف دون مقابل سجله نجم الفريق والمهاجم الحيوي “أحميدة ناصر” منتصف دقائق الشوط الثاني بعدما قدم أبناء أجخرة في مباراة أداء رائعة واستحقوا الانتصار عن جدارة أمام فرحة عارمة لجماهير الرياضة التي حضرت وآزرت الفريق حتى صافرة نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة يُنهي الصحاري مرحلة الذهاب من الدوري الليبي للدرجة الثانية منفردا في الصدارة برصيد ست نقاط بتفوقه على فريقي اللُبة والتوعية بينما خسر مباراة واحدة أمام فريق الهوارية.

