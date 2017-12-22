الكلاسيكو.. 18 لاعباً في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

اختار أرنستو فالفيردى، المدير الفني لفريق برشلونة، 18 لاعباً في قائمة مباراة ريال مدريد المحدد لها الثانية ظهر غد السبت بملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وجاءت قائمة الفريق كاملة كالاتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – سيليسين

خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – ماسكيرانو – فيرمايلين – جوردي ألبا – لوكاس دين – أليكس فيدال.

خط الوسط: راكيتيتش – بوسكيتش – دينيس سواريز – إنييستا – باولينيو – سيرجى روبرتو – أندريه جوميز.

خط الهجوم: ميسي – لويس سواريز

ويغيب عن الفريق في مواجهة الغد كل من ديلوفيو، باكو الكاسير وعثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي للإصابة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 31 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، ويمتلك مباراة مؤجلة أمام ليجانيس.

ويدرك ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أن التعادل أو الهزيمة في مباراة الغد تعنى تضاؤل آمال الفريق الملكي في الحصول على لقب الدوري الإسباني، لذا يدخل مباراة الكلاسيكو تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، للمحافظة على آماله في مواصلة المنافسة في اعتلاء منصة التتويج بنهاية الموسم.

وفي المقابل، يسعى برشلونة بقيادة المدرب آرنستو فالفيردي للحفاظ على سجل الفريق الخالي من الهزائم بمسابقة “الليجا”، والخروج من مباراة الكلاسيكو بنقطة التعادل على الأقل، للحفاظ على فارق النقاط الـ 11 الذي يفصله عن ريال مدريد.

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