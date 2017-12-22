طائرة النصر والأهلي بنغازي تفتتح مشوارها بفوز على الهلال والمروج

بنغازي 19 ديسمبر 2017 ( وال ) – جرت بمجمع سليمان الضراط منافسات وتصفيات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة رجال، في نسختها الـ 43 ، للموسم الرياضي 2017 / 2018، وذلك لحساب المنطقة الأولى.

تصفيات كرة الطائرة والتي انطلقت جولتها الأولى – أمس الإثنين – أفتتح فيها فريق النصر منافسات دوري الدرجة الأولى بتفوق مستحق على جاره الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة الأولى التي جمعت الفريق بمجمع سليما الضراط.

دخل الفريقان اللقاء من أجل تحقيق الانتصار لكي يواصل باقي المشوار، وتمكنت طائرة النصر من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 25 / 19 ، وعزز النصر تقدمه في الشوط الثاني بعد أن سيطر فيه بنتيجة 25 / 18 ، ولم يكتف أبناء المدرب الكوبي جيسوس بهذا القدر وحث لاعبيه كثيراً على الظفر بنتيجة الشوط الثالث ونال ما أراد عندما تفوق به بنتيجة 25 / 13 .

تفوق الأهلي بنغازي

في مباراة أخرى، أستهل فريق الأهلى مشواره في منافسات وتصفيات دوري الدرجة الأولى، بتفوقه على ضيفه المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وذلك في المباراة الثانية لحساب الجولة الأولى للمنطقة الأولى.

واستطاع الأهلي أن ينهي الشوط الأول لصالحة بنتيجة 25 / 15 ، وكرر تفوقه في الشوط الثاني بفارق كبير بواقع 25 / 9 ، فيما حسم الأهلي الشوط الثالث والأخير لمصلحته بنتيجة 25 / 20 . (وال- بنغازي) س أ/ أ د

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