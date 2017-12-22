الكلاسيكو.. 1700 شرطي لتأمين مباراة ريال مدريد وبرشلونة

قررت السلطات الأمنية الإسبانية تخصيص 1700 شرطي لتأمين مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في الثانية ظهر غد، السبت، بملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد”، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن السلطات الأمنية قررت تخصيص 1700 شرطي لتأمين مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في ظل حالة التأهب التي تمر بها إسبانيا في الوقت الحالي مع انطلاق الاحتفالات بأعياد الميلاد “الكريسماس”.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 31 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، ويمتلك مباراة مؤجلة أمام ليجانيس.

ويدرك ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أن التعادل أو الهزيمة في مباراة الغد، تعنى تضاؤل آمال الفريق الملكي في الحصول على لقب الدوري الإسباني، لذا يدخل مباراة الكلاسيكو تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، للمحافظة على آماله في مواصلة المنافسة في اعتلاء منصة التتويج بنهاية الموسم.

وفى المقابل، يسعى برشلونة بقيادة المدرب آرنستو فالفيردي للحفاظ على سجل الفريق الخالي من الهزائم بمسابقة “الليجا”، والخروج من مباراة الكلاسيكو بنقطة التعادل على الأقل، للحفاظ على فارق النقاط الـ11 الذي يفصله عن ريال مدريد.

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