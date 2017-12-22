اللجنة الأولمبية الدولية تحظر 11 رياضيًا روسيًا بسبب المنشطات

وكالات – المتوسط :

فرضت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، حظرا مدى الحياة على 11 رياضيا روسيا، وألزمت اثنين منهم بالتخلى عن ميدالياتهم الفضية، بسبب اتهامهم باستخدام عقاقير تعزز الأداء.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان أن المتزلجة تاتيانا إيفانوفا والمتزلج ألبيرت ديميشينكو يجب عليهما إعادة الميداليتين الفضيتين اللتين فازا بهما في الأولمبياد الشتوي 2014 التي استضافتها سوتشي.

وتم حظر العشرات من الرياضيين الروس أيضا بسبب ذات التهمة، ولن تكون البلد قادرة على إرسال فريقا وطنيا في الأولمبياد الشتوي المقبل ببيونج تشانج، بكوريا الجنوبية، التي تقام في شباط/فبراير المقبل.

وسيسمح للاعبين الروس الشرفاء بالمشاركة في الأولمبياد بشكل مستقل خلال دورة الألعاب الشتوية بدون عزف النشيد الوطني الروسي إذا فازوا.

أما الرياضييون الآخرون الذين تم حظرهم، اليوم، فهم متزلجو اختراق الضاحية نيكيتا كريوكوف، وألكسندر بيسميرتنيخ ، ونتاليا ماتفيفا، ومتزلجو المزلجة ليودميلا أدوبكينا وماكسيم بيلوجين، ولاعبو هوكي الجليد تاتيانا بورينا وآنا شكوهكينا.

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