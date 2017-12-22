بالفيديو.. المنتخب السعودي يفتتح «خليجي 23» بفوز مثير على الكويت

وكالات – المتوسط :

استهل المنتخب السعودي لكرة القدم مسيرته في النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 23» بفوز ثمين للغاية 2 – 1 على نظيره الكويتي، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة.

ورغم مشاركة المنتخب السعودي «الأخضر» بفريق يتكون معظمه من نجوم الصف الثاني واللاعبين الشبان، انتزع الفريق فوزا ثمينا على أصحاب الأرض ليتصدر المجموعة مبكرا انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى بهذه الجولة، والتي تجمع بين المنتخبين الإماراتي والعماني في وقت لاحق اليوم.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سلمان المؤشر في الدقيقة 13 .

وفي الشوط الثاني، عزز البديل مختار فلاته تقدم الأخضر بهدف ثان في الدقيقة 52 ولكن البديل عبد الله البريكي سجل الهدف الأول للأزرق الكويتي في هذه النسخة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60 من أول لمسة له للكرة في المباراة بعد دقيقة واحدة من نزوله.

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