خليجي 23.. «الكلاسيكو» الافتتاحي يبتسم للسعودية

عين ليبيا

باغت المنتخب السعودي نظيره الكويتي صاحب الضيافة، بهدفين حقق بهما الفوز، في المباراة الافتتاحية للنسخة رقم 23 من بطولة الخليج العربي لكرة القدم، الجمعة.

وتقدم «الأخضر» عن طريق سلمان المؤشر في الدقيقة 13، فيما ضاعف مختار فلاتة غلة الضيوف بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 60 نجح عبد الله البريكي في تقليص النتيجة إلى 2-1، إلا أن محاولات صاحب الملعب لإدراك التعادل باءت بالفشل.

وتضم المجموعة الأولى من البطولة، إلى جانب السعودية والكويت، منتخبي الإمارات وعمان اللذين يلتقيان في وقت لاحق، الجمعة.

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