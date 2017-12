الفرسان يستعدون لمواجهة النشامى وعينهم على الشان

خاص218

تتواصل التدريبات اليومية على فترتين للمنتخب الوطني لكرة القدم بالمعسكر الذي يُقام هذه الأيام بالعاصمة الأردنية عمان بإشراف المدرب المحلي عمر المريمي ومساعده الصربي داركو تحضيرا لمباراته الودية المرتقبة التي ستجمعه بمستضيفه المنتخب الأردني مساء الاثنين المقبل على أرضية ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة.

وفي أجواء باردة وفي ظل انسجام كبير بدأ يظهر على توليفة المريمي خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية إذ وضع المدافع الدولي السابق بصمته على رفاق محمد نشنوش بعد تجديد الثقة في إمكانياته من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأكد المدرب الخاص لحراس المنتخب الوطني “محمد البوسيفي” جاهزية أبناءه لودية النشامى أو أثناء المشاركة في منافسات بطولة الشان التي يأمل الوسط الرياضي الليبي في الاستمرار دوران عجلة المنتخب من أجل تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تغيير الوضع الراهن في البلاد.

