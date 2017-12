بسبب المنشطات الأولمبية الدولية توقف 11 رياضيا روسيا مدى الحياة

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية في خبر عاجل نشرته وكالات الأنباء الرياضية في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة أنها أوقفت 11 رياضيا روسيا مدى الحياة بعدما اعترفوا أثناء التحقيقات السابقة بارتكابهم مخالفات تتعلق بتناولهم للمنشطات الممنوعة بدورة الألعاب الشتوية بمدينة سوتشي الروسية عام 2014.

كما ألغت الأولمبية الدولية حسب تقرير لجنة الانضباط نتائج المتسابقين الـ11 وتجريدهم من ميدالياتهم واستبعدتهم من المنافسة الرياضية المقبلة مدى الحياة.

حيث شملت قائمة الرياضيين المستبعدين ثنائي التزلج السريع إيفان سكوبريف وأرتيم كوزنتشوف وثلاثي سباق الاختراق الضاحية على الجليد المكون من نيكيتا كريوكوف والكسندر بيسمرنتك و ناتاليا ماتفيفا بالإضافة لثنائي سباق الزحافات الثلجية المكون من إيفانوفا والبرت ديمشينكو وثنائي الزلاجة الجماعية مكسيم بيلوجين و ليودميلا اودوبكينا كما شملت العقوبة لاعبتي الهوكي على الجليد تاتيانا بورينا وآنا شتشوكين.

