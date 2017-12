بضعة أشهر هي ما يفصلنا عن عرس كرة القدم العالمي الذي ستستضيفه روسيا في باقة من أجمل مدنها وأحدث ملاعبها، وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أنه تلقى طلبات لشراء أكثر من “2.3” مليون تذكرة لحضور مباريات هذه النسخة من كأس العالم، وذلك منذ سحب قرعة البطولة في الأول من ديسمبر الجاري.

وقد بدأت المرحلة الحالية من عملية بيع التذاكر في الخامس من ديسمبر، بعد مرور أيام من سحب القرعة في العاصمة الروسية موسكو، وتستمر المرحلة حتى “31” يناير المقبل، أما المرحلة الأولى من عملية البيع التي اختتمت أواخر نوفمبر الماضي، فقد شهدت بيع “742” ألفا و”760″ تذكرة من إجمالي “800” ألف تذكرة طرحت للبيع في هذه المرحلة.

ويستطيع المشجعون أن يطلبوا شراء تذاكر المباريات بشكل فردي، أو شراء تذاكر مباريات كل ملعب على حدة، وتُستثنى من هذا تذاكر مبارتي الافتتاح والنهائية، وكذلك التذاكر الخاصة بالمشجعين الرسميين ل جميع المنتخبات، وحسب الفيفا فإن أغلب طلبات شراء تذاكر المرحلة الأولى جاءت من روسيا، وارتفعت نسبة الطلبات من خارجها إلى “47%” ليكون أغلبها من البرازيل، ألمانيا، أميركا والصين.

أما فيما يخص أسعار هذه التذاكر، فإنها للوافدين تبدأ من “105” دولارات، ويستطيع الروس شراءها بالعملة المحلية، لتبدأ أسعارها من “1280” روبل روسي أي ما يعادل “22” دولارا، ويستقبل الموقع الرسمي للفيفا على الإنترنت _دون غيره_ طلبات الشراء، وستكون روسيا قبلة عشاق كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها عندما تستضيف هذه النهائيات في الفترة الممتدة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو المقبلين.

The post طلبات شراء تذاكر كأس العالم “روسيا 2018” تتجاوز “2” مليون appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية