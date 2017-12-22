هل يصالح بنزيما جماهير ريال مدريد في الكلاسيكو كالعادة ؟

يسعى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، لمصالحة جماهير الملكي عندما يشارك في مواجهة غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الأرض، المقرر إقامته في الثانية ظهر غد السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في قمة الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ويهدف بنزيما إلى فك النحس الذي يلازمه في الموسم الحالي وزيادة سجله التهديفي، إذ سجل 5 أهداف خلال مشاركته في 19 مباراة هذا الموسم، وهو ما وضعه في أزمة مع جماهير ريال مدريد بسبب إهداره للعديد من الفرص التهديفية السهلة.

ذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أن بنزيما يتألق بشكل خاص في المواجهات السابقة أمام برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف خلال 16 مباراة كان آخرها في أغسطس الماضي لحسم الفوز في إياب كأس السوبر الإسباني.

أضاف الموقع أن المهاجم الفرنسي افتتح سجله التهديفي في الكلاسيكو في ديسمبر عام 2011، ثم سجل الأهداف في المواسم الثلاثة اللاحقة بالبرنابيو ضد الفريق الكتالوني (2012-2013، 2013-2014، و2014-2015)، وكانت ثنائيته في مارس 2014 من أبرز ما قدمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية