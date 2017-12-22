النصر يتجاوز الأهلي بنغازي ويعتلي صدارة الدوري الليبي لكرة السلة

بنغازي 22 ديسمبر 2017(وال)- واصل فريق النصر الأول لكرة السلة تألقه هذا الموسم بتحقيق فوزه الرابع على التوالي الذي جاء على حساب جاره وغريمة التقليدي الأهلي بنتيجة 50 نقطة مقابل 43 نقطة وذلك لحساب الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الأولى، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة السلة.

مهمة ليست سهلة

المباراة التي جرت أمس الخميس في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي دخلها الفريقان وهما منتشيين بثلاثة انتصارات وكل ما كان يسعى إليه الفريقان هو مواصلة سلسلة انتصاراته، لكن المهمة على الفريقين لم تكن سهلة.

ومنذ البداية استهل لاعب النصر مكرم عيسى اللقاء بثلاثية قاد فريقه إلى بسط السيطرة في دقائق الربع الأول، لكن الأهلي تدارك فارق النقاط وعاد بثلاثية للاعبه زين العابدين مكراز، واللاعبان الواعدان سفيان الشويهدي، وعمر الدرفيلي.

وعاد النصر في هذا الربع ليؤكد سيطرته وسط تألق الثلاثي مكرم عيسى وطارق البيجو بالإضافة إلى محمد الوداني الذين سجلوا معاً 13 نقطة مقابل 9 نقاط للأهلي لتنتهي بها دقائق الربع الأول.

تدافع بدني قوي

في الربع الثاني من المباراة الإثارة ازدادت أكثر، وشهدت المباراة ندية مع تدافع بدني قوي من كل لاعبي الفريقين وذلك من أجل الظفر بنتيجة هذا الربع والذي انتهى نصراوياً بفارق نقطة وحيدة وبواقع 11 نقطة سجلهما كل من مكرم عيسى وطارق البيجو وإبراهيم عبدو بالإضافة إلى بن عيسى، في المقابل سجل 10 نقاط الأهلي كل من مفتاح الماجري وسفيان الشويهدي وزين العابدين مكراز وإدريس زيو.

في النصف الثاني من المباراة ظهر الأهلي بشكل مغاير تماماً وكله أمل في الظفر به، حيث هيمن الأهلي على هذا الربع ولم يترك مساحات للاعبي النصر الذين فقدوا الكرة في أكثر من مناسبة وعدم تمكنهم من تسجيل الرميات الحرة.

وواصل الأهلي سيطرته وفرض إيقاعه في الربع الثالث وذلك بتحركات مفتاح الماجري وزين العابدين مكراز، لينتهي الربع الثالث أهلاوياً بفارق 5 نقاط وبواقع 16 نقطة للأهلي مقابل 11 نقطة للنصر.

النصر وإثبات الأفضلية

في الربع الأخير اشتعلت المباراة أكثر فالنصر يريد إثبات أفضليته وأحقيته في الربع الأول والثاني، فيما سعى الأهلي جاهداً في السير على نفس وتيرة الربع الثالث، لكن النصر ظفر بهذا الربع وذلك بخبرة لاعبيه والتي تمثلت في يحي الشكماك، وإبراهيم عبدو لتنتهي المباراة نصراوية بفارق 7 نقاط وبواقع 15 نقطة مقابل 8 نقاط.

اعتلاء الصدارة

بهذا الفوز اعتلى فريق النصر الأول لكرة السلة حامل ثلاثية الموسم الماضي خارطة سلم ترتيب المجموعة الثانية، وذلك بعد أن اختتم مرحلة الذهاب الأولى بفوزه على الأهلي، محققاً بذلك النصر فوزه الرابع توالياً متصدراً المجموعة برصيد ثمان نقاط.

تألق الوجوه الشابة

بالرغم أن فريق الأهلي تغيب عن تشكيلة فريقه خالد الدرسي بسبب وعكة صحية ألمت به، إلا أن الأهلي لم يتأثر كثيراً ودفع بدماء جديدة ينتظرها مستقبل واعد لا تتعدى أعمارهم الـ 18 عاماً، تلك الأسماء الشابة تمثلت في سفيان الشويهدي وإسماعيل الجهمي وإدريس زيو.

والأسماء التي أقحمها المدرب الصربي رادينكو ومساعده وليد الفرجاني أعطت الإضافة القوية والمرجوة منهم في اللقاء، وبرهنت على إمكانياتها وقدراتها العالية باعثة برسالة قوية أن الأهلي في السنوات القريبة المقبلة سيكون من الصعب التغلب عليه.(وال- بنغازي) س أ / س ع

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