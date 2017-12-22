وفاة مهاجم الأفريقي الأسبق “فهيم رقص” الملقب بـ “القناص”

بنغازي 22 ديسمبر2017(وال)- ودعت الرياضة الليبية يوم أمس الخميس أحد أبرز هدافي كرة القدم في سبعينيات القرن الماضي اللاعب الدولي السابق ولاعب نادي الأفريقي من مدينة درنة “فهيم رقص” عن عمر ناهز 67 عاما.

وكان رقص قد لقب بـ”القناص” حيث كان يتمتع بسرعة فائقة جدا صعبت على منافسيه مراقبته ما أتاح له تسجيل أهداف رائعة جدا.

ومن أفضل أهدافه التي سجلها على الصعيد المحلي هدف الفوز في المباراة التي جمعت الأفريقي مع فريق أهلي طرابلس سنة 1974.

كما اشتهر بأدائه مع المنتخب الوطني أمام مصر في دورة الجلاء التي أُقيمت في طرابلس ومباراة النيجر في النيجر.

ومن أبرز انجازاته تحصله على لقب هداف الدوري الليبي عام موسم 1977-1978 مناصفة مع لاعب الأهلي طرابلس جمال بونوارة. (وال-درنة) ب غ/ ف خ

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