مواجهات مرتقبة في الجولة الافتتاحية لإياب “الأولى”

أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول الأسبوع الأول إياباً لدوري الدرجة الأولى لمجموعات المنطقة الغربية والذي سينطلق في العاشر من يناير المقبل.

ففي المجموعة الرابعة يحتضن ملعب الأكاديمية بجنزور لقاء القمة بين اليرموك والجمارك بينما يستقبل ملعب السويحلي بمصراته لقاء الأجوار بين التصدي والشموع.

وفي المجموعة الخامسة ستتجه الأنظار لملعب طرابلس الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب بين أبوسليم واتحاد الشرطة الرياضي فيما يتبارى في ملعب نادي المدينة المجد مع الظهرة.

أما في المجموعة السادسة فإن الحوار سيكون مثيراً في ملعب زوارة بين الجزيرة وضيفه وجاره أساريا الزاوية بينما يشهد ملعب الزاوية لقاءً متكافئاً بين خالد بن الوليد والوفاق صبراته.

