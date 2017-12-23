مباراة ريال مدريد و برشلونة اليوم في كلاسيكو الدوري الاسباني

يخوض نجما الدوري الاسباني مواجهة حاسمة اليوم ضمن مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلايسكو الاسباني في الجولة السابعة عشرة من الدوري الاسباني 2017 2018 والتي يحاول فيها فريقا الريال و برشلونه اثبات علو كعبهم أمام الجماهير في ظل متابعة واسعة من مختلف مدن العالم والذي يشاهده الملايين وينطلق موعد كلاسيكو الارض بعد حوالي نصف ساعة من الان وتنقلها القنوات العالمية الرياضية المشفرة و المجانية حيث تقوم بنقل مباراة برشلونة وريال مدريد قناة بين سبورت الرياضية bein sport 3 اتش دي على قمر نايل سات و عربسات كما تنقلها قناة فارزتش و ادمان الاذربيجانية و سبورت و كنال 3 و غيرها مجانا على قمر ياه سات و يوتلسات.

وفي مباراة اليوم يخوض الفريقان الكلاسيكو وستكون تشكيلة برشلونة اليوم الرسمية كالاتي 4-4-2: مارك اندري تير شتيغن, سيرجي روبيرتو , جيرارد بيكيه , توماس فيرمايلين , جوردي ألبا , باولينيو جونيور , ايفان راكيتش , سيرجيو بوسكيتش , آندريس إنييستا , ليونيل ميسي , لويس سواريز .

وستكون تشكيلة ريال مدريد اليوم الرسمية 4-3-1-2 : كايلور نافاس غامبوا , داني كارفاخال , رافايل فاران , سيرجيو راموس , مارسيلو دا سيلفا , لوكا مودريتش , كاسيميرو , توني كروس , ماتيو كوفاسيتش , كريم بنزيما , كريستيانو رونالدو.

وفي مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم سيكون جاريث بيل على دكة الاحتياط من جانب الريال كما سيكون ايسكو و اسينسو و فاسكيز و ناتشو و كاسيا و ثيو ايضا على الدكة.

كما سيكون في مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم, على دكة الاحتياط لفريق البرصا كل من خافيير ماسكيرانو , ياسبر سيليسين و اليكس فيدال و لوكاس دينى و دينيس سواريز و اندريه غوميز و نيلسون سيميدو.

وسيكون حكم مباراه برشلونه والريال اليوم هو الحكم الاسباني خوسي ماريا سانشيز مارتينيز .

ويحتل فريقا البرشا صدارة الترتيب الدوري الاسباني برصيد 42 نقطة من 16 مباراة خاضها ولم يتعرض لأي خسارة حتى الان وسجل ثلاثة تعادلات حتى الان, بينما يحتل فريق الريال مدريد المركز الرابع برصيد 31 نقطة وتعرض للخسارة مرتين وتعادل في اربع مباريات و الفريق بين الفريقين 11 نقطة حتى الان .ويتفوق برشلونه بعدد الاهداف على فريق ريال مدريد حيث سجل هجومه حتى الان 42 هدفا وسجل عليه 7 اهداف فقط وهو في افضل حالاته منذ بدء الدوري وسجل احد افضل انطلاقاته حتى الان, بينما سجل الريال حتى الان 30 هدفا فقط وتلقت شباكه 11 هدفا ويعاني لاعبه كريستيانو رونالدو من التهديف خلال الموسم الحالي .