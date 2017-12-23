تأجيل نهائي بطولة الاستقلال الثالثة للطائرة جلوس في طرابلس

طرابلس 23 ديسمبر 2017 (وال)- أعلنت اللجنة الفنية العليا للكرة الطائرة جلوس اليوم السبت، تأجيل المباراة النهائية لبطولة الاستقلال الثالثة المقررة يوم غد الأحد إلى الأربعاء المقبلة .

هذا وكان من مقرر أن تقام يوم غد الأحد، بصالة نادي الترسانة في مدينة طرابلس، نهائي الذي يجمع بين فريقي المنارة بنغازي ونادي طرابلس .

والجدير بالذكر، كان قد ترشح فريق المنارة بنغازي إلى المباراة النهائية عقب فوزه على البيضاء بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وعلى أجدابيا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي أقيمت مبارياتها بصالة الألعاب الرياضية بمركز بنغازي لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة .

في المقابل، جاء ترشح نادي طرابلس عن المجموعة الثانية عقب فوزه على مصراتة بثلاثة أشواط لشوط واحد بملعب صالة ألعاب بنادي الترسانة، وبانسحاب فريق صبراتة لظروفه الخاصة .

يُشار إلى أن البطولة تقام بتنظيم من اللجنة الفنية العليا للكرة الطائرة جلوس وبرعاية اللجنة البارلمبية الليبية . (وال- طرابلس) ف ح/ ر ت

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