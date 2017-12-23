الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة يدعو للمشاركة في كأس ليبيا لموسم 2017 – 2018

طرابلس 23 ديسمبر 2017 (وال)- دعت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق الأولى والثالثة والرابعة والخامسة، للمشاركة في كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة للموسم 2017 – 2018 .

هذا وأوضحت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة – في بيان – أن المشاركة في كأس ليبيا هي مشاركة اختيارية، ومقتصرة المشاركة على الأندية المنتسبة للاتحاد، وأن آخر موعد لقبول طلبات المشاركة هو يوم الأول من شهر يناير المقبل . (وال- طرابلس) م ب/ ر ت

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