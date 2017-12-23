التعادل بين أرسنال وليفربول في الأسبوع الـ19 للدوري الإنجليزي

في افتتاح الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعادل فريق ليفربول مع أرسنال، بنتيجة 3-3 في مباراة قمة الأسبوع على ملعب الإمارات في لندن.

وبدأ أرسنال في طريقه لخسارة ثقيلة، بعدما قدم أداء سيئاً في أول 45 دقيقة ليتأخر بهدف من ضربة رأس لفيليب كوتينيو، وتفاقمت الأمور بهدف محمد صلاح الذي ضاعف النتيجة لليفربول عند الدقيقة 52.

ونجح أرسنال في قلب النتيجة خلال 5 دقائق بإحرازه ثلاثة أهداف مع بداية الشوط الثاني، عن طريق سانشيز في الدقيقة 53 وتشاكا من تسديدة قوية في الدقيقة 56 ومسعود أوزيل في الدقيقة 58، قبل أن يعادل فرمينيو النتيجة للفربول عند الدقيقة 71.

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