فيورنتينا يخطف الفوز من كاليري في اللحظات الأخيرة

خطف فيورنتينا فوزاً في غاية الصعوبة من ضيفه كالياري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز لفيورنتينا اللاعب خوما باباكار في الدقيقة 83، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب كاليري “خواو بيدرو” في الوقت بدل الضائع من اللعب.

بذلك يرفع فيورينتينا رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد كاليارى عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية من افتتاح الجولة 18 انتزع فريق بولونيا فوزاً صعباً من مضيفه كييفو فيرونا 3 / 2.

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