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الاتحاد الليبي لكرة القدم يكشف مواعيد مباريات الإياب لمسابقة الدرجة الأولى

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 23 ديسمبر 2017 (وال)- كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات الأسبوع الأول لمرحلة الإياب لمسابقة الدرجة الأولى للموسم 2018 -2017 للمجموعات الأولى والثانية والثالثة .

هذا وستقام المباريات بداية من يوم الجمعة 12 من شهر يناير المقبل في المجموعة الأولى، بلقاء النهضة والأمل بمدينة سبها، ويوم السبت لقاء المهاري والهلال بمدينة سبها .

وفي المجموعة الثانية، ستقام يوم الأربعاء 10 يناير لقاء المختار والأفريقي بملعب أمساعد، والصداقة البرانس بملعب شحات، والقيروان ونسور مرتوبة بملعب المرج .

وفي المجموعة الثالثة، ستقام مباراة وفاق أجدابيا صقور الخليج بملعب أجدابيا، وشمال بنغازي ونجوم بنغازي بملعب شمال بنغازي، والوحدة العربية والمروج بملعب شهداء بنينا . (وال- طرابلس) م ب/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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