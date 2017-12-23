الكلاسيكو الإسباني يخطف الأضواء في “ديوانية خليجي 23” بالكويت

المتوسط:

فرضت مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني لكرة القدم، اليوم السبت ،حضورها في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23) المقامة بالكويت.

ورغم الانشغال الكبير للإعلامين والمشجعين ومسؤولي اللجنة المنظمة بمباريات البطولة الخليجية، التي دخلت يومها الثاني ، وتشهد اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية حيث تلتقي قطر مع اليمن ويلتقي العراق مع البحرين ، إلا أن ذلك لم يمنع من متابعة مواجهة الكلاسيكو عبر شاشات التلفاز.

وتحولت “ديوانية خليجي 23 ” ، وهي الاستراحة المخصصة للإعلاميين في فندق الشيراتون بالعاصمة الكويت ، إلى مسرح لمتابعة نجوم الريال وبرشلونة ، وانقسم الحضور إلى فريقين من المشجعين لكلا الناديين وسط أجواء حماسية كبيرة .

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة ، بالتنسيق مع اللجنة الإعلامية ، عددا من الشاشات العملاقة في الديوانية لمتابعة اللقاء مع توفير بعض الخدمات لمعايشة أجواء الكلاسيكو داخل المركز الاعلامي.

وقال الكويتي سطام السهلي ،رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة خليجي 23 ،إن الكلاسيكو يخطف قلوب مشجعي الكرة في مختلف أنحاء العالم بفضل المستويات الرائعة التي تشهدها هذه المواجهة بين الريال وبرشلونة.

وأوضح السهلي في تصريحات: “نحن محظوظون للغاية بإقامة المباراة عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة ، لتسبق بذلك أول مباراة في منافسات اليوم الثاني من خليجي 23 .”

من جانبه ، أوضح خالد الفضلي حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق والمعروف بتشجيعه لبرشلونة ، بأن أجواء مباريات كأس الخليج مميزة، والبطولة لها خصوصية ومتابعة خاصة حتى ولو كان الكلاسيكو في نفس الوقت.

وقال الفضلي :”أعتقد أن توقيت المباراة يخدم البطولة أيضا حيث أنه يسبق مباريات كأس الخليج .”

وأكد الفضلي أن متابعة الخليجيين لا تقتصر فقط على الكلاسيكو، ولكن أيضا هناك اهتمام كبير بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، والعديد من البطولات الأوروبية الأخرى.

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