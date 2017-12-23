برشلونة يحسم الكلاسيكو بثلاثية ويقترب من لقب الدوري الإسباني

المتوسط:

حسم فريق برشلونة الكلاسيكو بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 3/0 وسط جماهيره، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 45 نقطة ووسع الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع ويتبقى له مباراة مؤجلة مع ليجانيس، بينما أتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن فالنسيا الثالث، ليقترب البلوجرانا من حسم اللقب قبل 5 شهور على نهاية المسابقة.

جاءت أهداف برشلونة عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 54، وأضاف ميسي الثانى من ركلة جزاء في الدقيقة 64، وشهد اللقاء طرد دانى كارفخال لاعب ريال مدريد في الدقيقة 63 لإبعاد الكرة باليد من أمام المرمى، واختتم أليكس فيدال الثلاثية في الدقيقة 93.

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