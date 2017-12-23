ننشر صور أبرز لقطات الكلاسيكو.. «البارسا» يفسد احتفالات الكريسماس بمدريد

المتوسط:

تنشر صحيفة «المتوسط» الليبية صور أبرز لقطات الكلاسيكو، الذي أفسد فيه برشلونة احتفالات غريمه التقليدي ريال مدريد بلقب مونديال الأندية ووجه إليه لطمة قوية على معقله باستاد “سانتياجو برنابيو” في العاصمة مدريد بالفوز الساحق عليه 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم برشلونة لصالحه الكلاسيكو رقم 270 بين الفريقين وهو الكلاسيكو رقم 175 بينهما في الدوري الإسباني.

وعزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني رافعا رصيده إلى 45 نقطة بفارق 14 نقطة عن الريال الذي يحتل المركز الرابع وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وأبعد برشلونة منافسه التقليدي بشكل كبير عن دائرة المنافسة على اللقب المحلي في الموسم الحالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعما قدم الفريقان عرضا متوسط المستوى على مدار أكثر من نصف ساعة فيما تحسن الأداء في الدقائق العشر الأخيرة من هذا الشوط الذي شهد مجددا على سوء الحظ الذي يلازم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال في مباريات فريقه بالموسم الحالي.

وفي الشوط الثاني ، لقن برشلونة مضيفه درسا قاسيا وأفسد احتفالاته بلقب مونديال الأندية حيث تقدم الأوروجوياني لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 54 .

وتفاقم الوضع سوءا للريال عندما طرد الحكم اللاعب دانيال كارفاخال في الدقيقة 63 لمنع الكرة بيده من دخول المرمى.

واستغل الأرجنتيني ليونيل ميسي ضربة الجزاء التي احتسبت ضد كارفاخال وسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 64 ليكون الهدف الخامس عشر له في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفا في صدارة قائمة هدافي مباريات الكلاسيكو على مدار التاريخ.

وصنع ميسي الهدف الثالث لبرشلونة والذي سجله البديل أليكس فيدال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتفوق إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ، الذي حقق اليوم الفوز الأول له في لقاءات الكلاسيكو كمدرب لبرشلونة ، على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في الأداء الخططي خلال الشوط الأول حيث نجح الضيوف في امتصاص حماس أصحاب الأرض تدريجيا وتصدوا لكل المحاولات من لاعبي الريال الذي كان أكثر استحوذا على الكرة لكن برشلونة كان الأكثر قدرة على الاختراق الهجومي نحو مرمى المنافس.

وتغير وجه المباراة تماما في الشوط الثاني حيث فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب وتلاعب بالريال دون أي مقاومة من الفريق الملكي.

وترجم برشلونة تفوقه في هذا الشوط إلى هدفين في غضون 11 دقيقة ليثأر الفريق لهزيمته 1 / 5 أمام الريال في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بكأس السوبر الإسباني مطلع هذا الموسم.

ووجه برشلونة بهذا الفوز لطمة كبيرة إلى الريال بعد أسبوع واحد فقط من فوز الملكي بلقب كأس العالم للأندية للنسخة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ البطولة.

وحقق برشلونة الفوز الثالث له على التوالي في لقاءات الكلاسيكو بين الفريقين في الدوري الإسباني على استاد “سانتياجو برنابيو” .

وبدأ الريال اللقاء بمحاولات هجومية مكثفة بهدف هز الشباك مبكرا وشكل الفريق ضغطا كبيرا على لاعبي برشلونة في نصف ملعب الفريق الكتالوني.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا للريال في الدقيقة الثانية اثر ضربة ركنية للفريق ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وسدد دانيال كارفاخال كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء ولكنها ذهبت في متناول الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن.

ووجه الحكم تحذيرا شفهيا إلى الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة من الاعتراض على قرارات التحكيم اثر هجمة سريعة لبرشلونة في الدقيقة الثامنة أوقفها الحكم بداعي التسلل فيما أظهرت الإعادة التلفزيونية خطأ تقدير الحكم.

وأهدر رونالدو فرصة ذهبية للريال في الدقيقة العاشرة اثر هجمة سريعة للفريق وتمريرة نموذجية لعبها توني كروس من الناحية اليسرى ولكن الكرة مرت من أمام قدم رونالدو ثم تدخل أندريس إنييستا بفدائية رائعة لإبعاد الكرة من أمام كارفاخال قبل تسديدها.

وكان الريال هو الأكثر سيطرة على مجريات اللعب خلال الربع ساعة الأول من المباراة لكنه فشل في ترجمة تفوقه إلى أهداف بعدما افتقد لاعبوه الفعالية الهجومية وفشلوا في إنهاء الهجمات بالدقة المطلوبة.

في المقابل ، عانى برشلونة من كثرة الكرات المقطوعة في وسط الملعب ليفشل الفريق في تشكيل أي خطورة على مرمى الريال.

ولم يتردد الحكم في إنذار توماس فيرمايلين مدافع برشلونة في الدقيقة 18 بسبب الخشونة مع الكرواتي لوكا مودريتش.

بمرور الوقت ، تخلى برشلونة عن انكماشه الدفاعي وبدأ في مبادلة مضيفه الهجمات ولكن عاب الفريق تراجع مستوى إنييستا بشكل واضح فيما اعتمدت محاولات الفريق الهجومية كثيرا على تحركات الكرواتي إيفان راكيتيتش ومهارة ليونيل ميسي ومناوشات سواريز وإن اختفت خطورة سواريز في ظل الرقابة اللصيقة المفروضة عليه والتي حرمته من الاستحواذ على الكرة معظم الوقت ليكتفي بالتحرك في كل مكان من أجل إفساح المجال لزملائه.

وكاد برشلونة يفتتح التسجيل من أول فرصة حقيقية للفريق عندما مرر ميسي الكرة بشكل رائع إلى باولينيو المندفع خلف مدافعي الريال واقتنص الكرة بتسديدة مباشرة ولكن الحظ عانده حيث أبعد الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الريال الكرة بأطراف أصابعه فوق العارضة ببراعة شديدة إلى ركنية علما بأنها كانت الفرص الأولى لبرشلونة والتصدي الأول من نافاس على مدار أول نصف ساعة من المباراة.

وشكلت الركنية خطورة فائقة حيث قابلها جيرارد بيكيه بتسديدة مباشرة ولكن الكرة ارتطمت بأحد زملائه وفشلت محاولات بيكيه لمتابعتها تحت ضغط دفاع الريال.

ورد الريال بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 31 ولكن تير شتيجن تصدى لتسديدة رونالدو لتخرج الكرة بجوار القائم الأيسر.

وتحسن أداء الفريقين بشكل واضح في الدقائق العشر الأخيرة من هذا الشوط لتظهر بعض الخطورة على المرميين.

وواصل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال مسلسل الفرص الضائعة له في الموسم الحالي ليهدر فرصة ذهبية لفريقه في الدقيقة 35 أمام مرمى برشلونة.

وتلاعب برشلونة بالدفاع الملكي في الدقيقة 39 ثم مرر كرة عرضية نموذجية من الناحية اليسرى انقض عليها باولينيو بضربة رأس لكن نافاس تصدى لها ببراعة وأخرجها لركنية شكلت بعض الخطورة لكنها لم تسفر عن شيء.

ورد الريال بهجمة منظمة أنهاها مودريتش بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41 لكنها افتقدت للدقة وخرجت بعيدا عن المرمى.

وكرر بنزيمة صدماته لجماهير الريال وأهدر فرصة ذهبية أخرى للفريق في الدقيقة 43 اثر تمريرة نموذجية لعبها مارسيلو من الناحية اليسرى وقابلها بنزيمة بضربة رأس لكنها ارتطمت بالجانب الخارجي للقائم الأيسر وأكملت طريقها إلى خارج الملعب.

وارتطمت الضربة الحرة التي لعبها ميسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط برأس رونالدو لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني وتلاعب بنجوم الريال وكاد يفتتح التسجيل من هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 53 وتمريرة من خوردي ألبا قابلها سواريز بتسديدة قوية ولكن نافاس أمسك الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة التالية ، ترجم برشلونة تفوقه إلى هدف التقدم عن طريق سواريز.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة مرر منها سيرخيو بوسكيتس الكرة إلى راكيتيتش الذي انطلق بالكرة من قبل خط منتصف الملعب حتى اقترب من منطقة جزاء الريال ليمررها إلى سيرجي روبرتو في الناحية اليمنى ليمررها روبرتو بدوره إلى سواريز المندفع في الناحية الأخرى من منطقة الجزاء حيث سدد سواريز الكرة قوية على يمين الحارس نافاس مسجلا هدف التقدم الثمين.

وتوترت أعصاب لاعبي الريال في الدقائق التالية وكاد سواريز يستغل هذا في تسجيل الهدف الثاني اثر تمريرة من ميسي في الدقيقة 58 ولكن تسديدة سواريز ذهبت في الشباك من الخارج.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي على الريال المتوتر ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة كما نال سيرخيو راموس إنذارا في الدقيقة 59 للخشونة مع سواريز ليكون الإنذار التاسع عشر (رقم قياسي) لراموس في لقاءات الكلاسيكو.

وشهدت الدقيقة 63 قمة الإثارة اثر هجمة منظمة لبرشلونة مرر منها ميسي الكرة إلى سواريز المندفع على حدود منطقة الجزاء حيث سددها مباشرة وتصدى لها الحارس وتنقلت الكرة بين أكثر من لاعب لتصل إلى سواريز سريعا حيث سددها مجددا لترتد من القائم الأيسر وتهيأت على رأس باولينيو الذي تابعها بتسديدة جديدة في اتجاه المرمى ولكن كارفاخال تصدى للكرة بيده ليمنع تسجيل الهدف.

ولم يتردد الحكم في طرد كارفاخال في الدقيقة 63 واحتساب ضربة جزاء لبرشلونة سددها ميسي محرزا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64 ليكون هدف الاطمئنان لبرشلونة خاصة مع تفوقه العددي بعد طرد كارفاخال.

وفطن زيدان أخيرا إلى ضرورة التغيير في صفوف الريال حيث دفع بمدافعه ناتشو بديلا لبنزيمة البعيد تماما عن مستواه.

وعاند الحظ برشلونة في الدقائق التالية حيث تصدى نافاس لأكثر من فرصة خطيرة للفريق الكتالوني.

ودفع زيدان بنجمه الويلزي جاريث بيل وزميله ماركو أسينسيو في الدقيقة 72 على حساب ماتيو كوفاسيتش وكاسيميرو على الترتيب.

وتحسن أداء الريال بهذه التغييرات وأصبح الفريق الأفضل والأخضر في الربع ساعة الأخير من المباراة ولكن الحظ عانده في أكثر من فرصة خطيرة أمام مرمى برشلونة.

ولكن هجمات برشلونة المرتدة شكلت خطورة فائقة وكاد يعزز منها رصيده من الأهداف وخاصة من الفرصة التي سنحت للبديل سيميدو في الدقيقة 80 .

ومن إحدى هجمات برشلونة وجه البديل فيدال صفعة جديدة للملكي وسجل الهدف الثالث لبرشلونة اثر تمريرة رائعة من ميسي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لينهي الحكم المباراة بعد الهدف مباشرة.

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