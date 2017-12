برشلونة يُعطّل “الكرات الذهبية”.. وميسي يُعمّق جراح  “الملكي”

218TV| خاص

مهند نجم

كلاسيكو الأرض يبتسم لصالح الكتلان و”لا حول ولا قوة” لفريق مدينة مدريد، فثنائية لونيل ميسي وزملائه قضت على آمال المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إذ أظهر “قدرة البلوغرانا” على الحسم، وتركيز لاعبيه جعل الأمور تبدو سهلة رغم شوط أول كانت فيه الأفضلية لمصلحة “الملكي”.

هدف أول سجله سواريز مطلع الدقيقة الرابعة والخمسين بعد جملة من التمريرات التي تدرس بين لاعبي البلوغرانا، فيما رد ميسي على كرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “الذهبية”، والتي حصدها مؤخرا جاء بالهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة والستين، مستفيدا من سذاجة كارفخال التي كلفته البطاقة الحمراء والطرد.

لم تنته فسحة البرسا في البرنابينو بل انطلقت مجموعة من الهجمات المنسقة أثمرت عن هدف ثالث بأقدام البديل اليكس فيدال، ليكون الكلاسيكو درسا قاسيا للاعبي ريال مدريد، وقائدهم رونالدو الذي طالب بممر شرفي يسبق المباراة وهو ما استفز نجوم برشلونة على الأرجح.

