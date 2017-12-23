المنطقة التعليمية القبة تنظم نشاطاً رياضياً على مستوى المكاتب

القبة 23 ديسمبر 2017 (وال)- نظمت المنطقة التعليمية القبة، نشاطاً رياضياً على مستوى مكاتب الخدمات التعليمية والتعليم الحر .

هذا وتمثلت هذه الأنشطة التي نظمها المنطقة التعليمية القبة، في إقامة عدد من المسابقات في ألعاب : العدو الريفي، والشطرنج، وتنس الطاولة .

وأشادت المنطقة التعليمية القبة بجهود كافة الجهات المشاركة في إنجاح النشاط الرياضي من مديرية أمن القبة، وقسم المرور والتراخيص، وجهاز الدعم المركزي القبة، وجهاز الاسعاف والخدمات الصحية القبة، والمؤسسات التعليمية المشاركة، ومدرسة طريق النجاح لاستضافتها مسابقتي الشطرنج وتنس الطاولة .

وكانت نتائج المسابقات على نحو التالي :

أولا : العدو الريفي بنين أساسي :

الترتيب الأول : سليمان محمد سليمان من مدرسة الكرامة .

الترتيب الثاني : محمد عياد محمد من مدرسة أبشارة .

الترتيب الثالث : منصور محمد مفتاح من مدرسة الكرامة .

ثانياً : العدو الريفي بنات أساسي :

الترتيب الأول : ساجدة عبدالعاطي العربي من مدرسة 17 فبراير .

الترتيب الثاني : آية يوسف الناجي من مدرسة أبشارة .

الترتيب الثالث : آلاء محمد سليمان من مدرسة فرج بوحويش .

ثالثاً : العدو الريفي بنين ثانوي :

الترتيب الأول : مفتاح صالح يوسف من ثانوية عمر المختار .

الترتيب الثاني : عبد السلام الناجي عمران من ثانوية عمر المختار .

الترتيب الثالث : فرج أحمد فرج من ثانوية عمر المختار .

رابعاً : العدو الريفي ثانوي بنات :

الترتيب الأول : هبة الناجي إسماعيل من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثاني : سميرة فرج عبد المولى من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثالث : هديل عطية حمد من ثانوية أفريقيا .

خامساً : تنس الطاولة بنين أساسي :

الترتيب الأول : عبد المولى عبد المطلوب من مدرسة طريق النجاح .

الترتيب الثاني : لقمان عبد الناصر إبراهيم من مدرسة طريق النجاح.

الترتيب الثالث : إسلام علي صالح من مدرسة طريق النجاح .

سادساً : تنس الطاولة بنات ثانوي :

الترتيب الأول : تسنيم عبد الحكيم محمد من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثاني : فضيلة جمال رزق الله من ثانوية أفريقيا .

الترتيب الثالث : رغد عبد الباسط عطية من ثانوية الإخلاص .

سابعاً : الشطرنج بنات ثانوي :

الترتيب الأول : مبروكة محسن عطية من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثاني : شهد فتحي رزق من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثالث : ولاء مصطفى راف الله من ثانوية أفريقيا .

ثامناً الشطرنج أساسي بنين :

الترتيب الأول : محمد أمبارك إدريس من مدرسة طريق النجاح .

الترتيب الثاني : مطر صالح مسعود من مدرسة فرج بوحويش .

الترتيب الثالث : عوض أنور عوض من مدرسة الكرامة .

تاسعاً : الشطرنج أساسي بنات :

الترتيب الأول : هبة عبد الباسط صالح من مدرسة 17 فبراير .

الترتيب الثاني : مبروكة مصطفى العبس من مدرسة فرج بوحويش .

الترتيب الثالث : منى خليفة الناجي من مدرسة الكرامة .

عاشراً : تنس الطاولة بنين :​

الأول : بدر إدريس صالح من مدرسة المناهل .

الثاني : سالم يوسف علي من مدرسة المناهل .

الثالث : خليفة عبد المنعم خليفة من مدرسة المناهل .

الشطرنج ثانوي بنين :

الأول : إسلام إدريس عبد الكريم من مدرسة المناهل .

الثاني : فرج سالم عبد الله من مدرسة المناهل .

الثالث : فرج عطية عتيق من مدرسة المناهل . (وال- القبة) ب ع/ ر ت

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