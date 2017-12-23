إيفرتون يحرم تشيلسي من مواصلة المطاردة مع قطبي مانشستر

المتوسط:

حرم إيفرتون ضيفه تشيلسي من مواصلة المطاردة مع قطبي مانشستر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتعادل معه سلبيا اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة ليبتعد تشيلسي خطوة جديدة عن طريق الدفاع عن لقبه في المسابقة.

وفشل كل من الفريقين في هز الشباك على مدار الشوطين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد إيفرتون إلى 26 نقطة في المركز التاسع علما بأنه التعادل الثاني للفريق مقابل أربعة انتصارات في آخر ست مباريات خاذها بالمسابقة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 39 نقطة لكنه ظل في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد و12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر علما بأن قطبي مانشستر يستطيعان توسيع الفارق من خلال باقي مباريات هذه المرحلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية