بالصور والأرقام.. ميسي يفرض تفوقه في العام الذهبي لغريمه رونالدو

المتوسط:

عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة تفوقه بالأرقام خلال عام 2017 على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، من خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الغريمين اليوم السبت على ملعب “سانتياجو برنابيو” وانتهت بفوز برشلونة 3 / صفر ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وجاء ذلك مع نهاية العام الذي توج فيه رونالدو بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم ، وكذلك تتويجه بلقب الأفضل في العالم في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورفع ميسي رصيده في صدارة قائمة هدافي الدوري الأسباني إلى 15 هدفا بعد أن سجل الهدف الثاني لبرشلونة اليوم في شباك الريال من ضربة جزاء ، علما بأن رونالدو سجل أربعة أهدف في الدوري حتى الآن.

كذلك رفع ميسي رصيده من الأهداف طوال عام 2017 في كل المسابقات إلى 54 مقابل 53 هدفا لرونالدو.

وتذوق ميسي اليوم الانتصار في الكلاسيكو للمرة السابعة عشر في مسيرته مقابل ثماني انتصارات فقط عاشها رونالدو، ورفع رصيده من الأهداف في الكلاسيكو إلى 25 مقابل 17 فقط لرونالدو.

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