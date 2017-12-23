الداخلية يحول تأخره بهدف أمام طنطا إلى فوز 2 / 1 في الدوري المصري

المتوسط:

حول فريق الداخلية تأخره بهدف أمام مضيفه طنطا إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم طنطا بهدف سجله التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 25 وتعادل محمد شعبان زيكا للداخلية في الدقيقة 61 قبل أن يضيف نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة .73

ورفع الداخلية رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف بتروجيت ، وتوقف رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف أمام الاتحاد السكندري.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع للداخلية هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لطنطا هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في سبع.

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