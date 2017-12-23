مدرب البارسا بعد سحق ريال مدريد: الدوري لا يزال في الملعب

المتوسط:

أعرب إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن سعادته البالغة بالفوز الكبير 3 / صفر على مضيفه ريال مدريد اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم لكنه استبعد أن تكون هذه المباراة حاسمة في الصراع على لقب المسابقة.

وأكد فالفيردي ، في تصريحات إعلامية بعد المباراة ، : “نشعر بسعادة بالغة للفوز في هذه المباراة ولكنني لا أرى أن المنافسة حسمت على لقب المسابقة. لا أعلم بالضبط ، لكننا لم نصل لمنتصف المسابقة بعد. نحن في الصدارة ونتفوق بفرق معين ولكن شيئا لم يحسم. كل شيء سيحسم في ربيع العام المقبل ، وما زال الموسم طويلا”.

وأوضح : “في الحقيقة ، عانينا من بعض الارتباك بعدما تقدمنا 2 / صفر. وصنع الريال مزيدا من الفرص عندما لعب بعشرة لاعبين فقط وذلك أكثر مما صنع عندما كان فريقه مكتملا”.

وشهدت الدقيقة 63 من المباراة طرد دانيال كارفاخال من صفوف الريال بعدما اعترض اللاعب الكرة بيده لمنعها من دخول المرمى اثر فرصة خطيرة لبرشلونة انتهت إلى ضربة جزاء للفريق الكتالوني.

وعن شكل المواجهة مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال ، أشار فالفيري للصعوبات التي واجهها فريقه والتكافؤ في مستوى الفريقين بالشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ثم للتفوق الواضح لبرشلونة في الشوط الثاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية