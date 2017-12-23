لاتسيو يفوز على كروتوني برباعية ليصبح خامس الدوري الإيطالي

المتوسط:

حقق فريق لاتسيو فوزا كبيرا على ضيفه كروتوني برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب الأولمبيكو في إطار الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف لاتسيو جوردان لوكاكو في الدقيقة 56 ، وإيموبيلي الهدف الثاني والسادس عشر له فى المسابقة ، وفي الدقائق الأخيرة عزز لوليتش فوز فريقه بهدف ثالث ، قبل أن يحرز فيليبي أندرسون الهدف الرابع.

ورفع لاتسيو رصيده بهذه النتيجة إلى 36 نقطة في المركز الخامس من ترتيب الكالتشيو ويتبقى له لقاء مؤجل ، بينما تجمد رصيد كروتوني عند 15 نقطة في المركز الـ 16.

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